Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
HaberlerUzmanpara

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

13.08.2026 - 16:00 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD İşsizlik Maaşı#İşsizlik Başvuruları

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 8 Ağustos ile biten haftada 209 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABDde işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 8 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 209 bine yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 202 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 199 binden 200 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise değişmeyerek 199 bin oldu. Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da 1 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 22 bin azalarak 1 milyon 777 bine geriledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, katıldığı bir doğum gününde taciz iddiasıyla darp edildi
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, katıldığı bir doğum gününde 'taciz' iddiasıyla darp edildi
Fenerbahçenin transferi Avrupada gündem oldu: Lukaku babasının izinden gidiyor
Fenerbahçe'nin transferi Avrupa'da gündem oldu: Lukaku babasının izinden gidiyor
Motorine 9 liralık indirim ÖTV kararı pompaya yansıdı
Motorine 9 liralık indirim! ÖTV kararı pompaya yansıdı
Fenerbahçenin transferi Avrupada gündem oldu: Lukaku babasının izinden gidiyor
Fenerbahçe'nin transferi Avrupa'da gündem oldu: Lukaku babasının izinden gidiyor
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginYeni Parti’nin meselesi yine kendisi!..
Melih Aşık
Melih AşıkYENİ SİYASET
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalToplumsal uzlaşmamıza bazıları karşı olmak zorunda
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAslıhan Gürbüz’ün tartışılan temizliği
Eren Aka
Eren AkaDevlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaHer hikâye sanat eseri olur mu?
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerChatGPT’nin Bilişsel Tehditleri Bağlama mı Bağlı?
İlgili Haberler
Sokak ortasında dehşet Biber gazı sıkıp bıçakladılar, gasp edip kaçtılar; 1 ölü
Sokak ortasında dehşet! Biber gazı sıkıp bıçakladılar, gasp edip kaçtılar; 1 ölü
Giresunda şiddetli yağış Dereler taştı; Tirebolu-Doğankent yolu ulaşıma kapandı
Giresun'da şiddetli yağış! Dereler taştı; Tirebolu-Doğankent yolu ulaşıma kapandı
MSB duyurdu Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru süreci başlıyor
MSB duyurdu! Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru süreci başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Pakistan Bağımsızlık Günü kutlamasında konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Pakistan Bağımsızlık Günü' kutlamasında konuştu