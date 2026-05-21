ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

21.05.2026 - 17:05 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD İşsizlik Maaşı#Piyasa Beklentileri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Mayıs ile biten haftada 209 bine inerek piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 209 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 210 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 211 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1500 azalışla 202 bin 500'e düştü. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 9 Mayıs ile biten haftada 6 bin kişi artarak 1 milyon 782 bine yükseldi.

 

