ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 196 binden 198 bine revize edildi. Dört haftalık ortalama 202 bin 250'ye indi

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İlk başvuruların dört haftalık hareketli ortalaması 1.750 azalarak 202 bin 250 oldu. Önceki haftanın ortalaması 203 bin 250'den 204 bine revize edildi. 12 Eylül ile sona eren haftada sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,1 ile değişmedi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları 12 Eylül haftasında 2.000 artarak 1 milyon 719 bine yükseldi. Önceki haftanın verisi 1 milyon 730 binden 1 milyon 717 bine aşağı yönlü revize edildi.

Devam eden başvuruların dört haftalık ortalaması 13 bin azalarak 1 milyon 744 bine geriledi. Önceki haftaya ilişkin dört haftalık ortalama ise 1 milyon 761 bin 250'den 1 milyon 757 bine revize edildi.