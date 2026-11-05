ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 31 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 189 bine düştü.

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Piyasa beklentisi, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının bu dönemde 197 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 194 binden 195 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 250 kişi azalarak 194 bin 750'ye geriledi. Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 24 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin artarak 1 milyon 718 bine yükseldi.