ABD’de işsizlik maaşı başvurularında keskin düşüş! Son haftanın verileri piyasayı şaşırttı

ABD’de işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık veriler açıklandı. Buna göre, 25 Nisan ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı bir önceki haftaya göre 26 bin kişi azalarak 189 bine geriledi.

Açıklanan veri, piyasa beklentisi olan 213 bin işsizlik maaşı başvuru sayısının altında kaldı. Öte yandan önceki haftaya ait başvuru sayısı 214 binden 215 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 500 azalışla 207 bin 500'e geriledi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 18 Nisan ile biten haftada 23 bin azalarak 1 milyon 785 bine düştü.