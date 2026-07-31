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ABD'de istihdam maliyeti ikinci çeyrekte arttı

31.07.2026 - 16:28 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD İstihdam#Çalışma Bakanlığı

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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ABDde istihdam maliyeti ikinci çeyrekte arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin İstihdam Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, istihdam maliyetini ölçen endeks, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 yükseldi.

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Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde yüzde 0,8 artması yönündeydi. Endeks, yılın ilk çeyreğinde de yüzde 0,9 artmıştı. Söz konusu dönemde ücret ve maaşlar yüzde 0,9, yan hak maliyetleri ise yüzde 1 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti, ikinci çeyrekte yüzde 0,9 yükseldi. Haziran ayında sona eren 12 aylık dönemde istihdam maliyeti yüzde 3,4 arttı.

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