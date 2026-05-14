ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı

14.05.2026 - 16:27 | Son Güncellenme:

#ABD Ekonomi#İthalat Endeksi#İhracat Artışı

ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 1,9 ihracat fiyat endeksi yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı nisan ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,9 ile Mart 2022'den bu yana en yüksek oranda artışını kaydetti. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. Endeks martta yüzde 0,9 yükselmişti.

İthalat fiyat endeksi nisanda yıllık bazda da yüzde 4,2 ile Ekim 2022'den bu yana en yüksek hızda arttı. Nisanda, yakıt ithalatı fiyatında aylık bazda yüzde 16,3 ve yıllık yüzde 20'lik sıçrama, endeksteki yükselişi tetikledi.

İhracat fiyat endeksi de nisanda aylık yüzde 3,3 ile Mart 2022'den bu yana en hızlı yükselişini gösterdi. Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,2 artması yönündeydi. Endeks martta yüzde 1,5 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi nisanda yıllık bazda da yüzde 8,8 yükseldi. Bu oran, Eylül 2022'den bu yana görülen en güçlü yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Yunanistan'ı alarma geçiren rapor! 'Türk ordusu farkı açıyor'
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman derken ters köşe!
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Tunca BenginCHP’deki çözümsüzlük süreci!..
Melih AşıkKOKTEYL PARTİ
Hakkı ÖcalYine mi evlere kapanmak?
Ali EyüboğluDemi Moore’u şaşırtan soru!
Eren AkaDünyanın konuştuğu fotoğraf
Çağdaş ErtunaPhoto London’da Türkiye etkisi
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ Çağında Sosyal Botlar ve Troller
Meteoroloji'den 'Sarı Kodlu' alarm: Bu illerde yaşayanlar dikkat; yeni haftaya kadar durmayacak, çok kuvvetli geliyor
Eskişehir'de yıldırım dehşeti! Caminin minaresi yıkıldı, imam yaralandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz