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ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylülde beklentilerin altında arttı

29.10.2026 - 16:26 | Son Güncellenme:

#ABD#Kişisel Tüketim Harcamaları#Enflasyon

ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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ABDde kişisel tüketim harcamaları eylülde beklentilerin altında arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

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Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde ağustos ayındaki gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Kişisel tüketim harcamaları da eylülde aylık bazda yüzde 0,5 yükseldi. Piyasa beklentisi harcamaların yüzde 0,6 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,9 artmıştı.

FED'İN İZLEDİĞİ ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİLERE PARALEL

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,6 arttı. Eylülde piyasa beklentileri dahilinde artan endeks ağustosta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,4 yükselmişti.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel arttı.

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Endeks ağustosta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3 artmıştı.

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