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ABD'de konut fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1 arttı

27.10.2026 - 17:07 | Son Güncellenme:

#ABD#Konut Fiyatları#S&P Dow Jones Indices

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1 artarak konut fiyatlarındaki artışın hızlandığına işaret etti.

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ABDde konut fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1 arttı

S&P Dow Jones Indices, ağustos ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.

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Buna göre, ABD genelindeki konut fiyatlarını yansıtan ulusal endeks, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi. Endeks, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,9 artmıştı.

ABD'nin 20 büyük kentindeki konut fiyatlarını ölçen endeks de ağustosta yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde yüzde 2,6 artması yönündeydi. Endeks, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,5 yükselmişti.

Endekste yer alan 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla arttığı şehir Chicago oldu. Chicago'da konut fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 6,7 yükseldi. Chicago'yu yüzde 6,2 ile New York ve yüzde 4,3 ile Cleveland izledi.

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Aynı dönemde konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla gerilediği kent ise yüzde 2'lik düşüşle Seattle oldu.

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S&P Dow Jones Indices'ten yapılan açıklamada, ağustosta yüzde 3,4 olan enflasyonun konut fiyatlarındaki yüzde 2,1'lik artışın yaklaşık 1,3 puan üzerinde kalmasıyla ABD'de konut fiyatlarının reel bazda üst üste 15'inci ayda gerilediği belirtildi.

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