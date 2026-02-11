ABD'de mortgage başvuruları düştü

Mortgage Bankalar Birliği'nin haftalık verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış Piyasa Bileşik Endeksi yüzde 0,3 düşerken, arındırılmamış endeks yüzde 2 arttı.

Yeniden finansman endeksi haftalık bazda yüzde 1 yükseldi ve geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 101 artış kaydetti. Mevsimsellikten arındırılmış satın alma endeksi yüzde 2 gerilerken, arındırılmamış satın alma endeksi haftalık yüzde 4 ve yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

30 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranı yüzde 6,21 seviyesinde değişmedi. Uyumlu kredi limitlerinde (832 bin 750 dolar ve altı) ortalama faiz yüzde 6,21 olurken, puan 0,56 seviyesinde kaldı. Jumbo kredilerde (832 bin 750 dolar üzeri) faiz yüzde 6,32’den yüzde 6,30’a geriledi, puan 0,34 oldu. FHA destekli 30 yıl vadeli kredilerde faiz yüzde 6,04’ten yüzde 6,01’e indi, puan 0,68’e yükseldi. 15 yıl vadeli sabit faiz yüzde 5,61’den yüzde 5,65’e çıktı.

Toplam başvurular içinde yeniden finansmanın payı yüzde 57,1’den yüzde 56,4’e geriledi. Değişken faizli mortgage (ARM) payı yüzde 8,0’a yükselerek son yedi haftanın en yüksek seviyesine çıktı. FHA payı yüzde 17,8’den yüzde 18,4’e, VA payı yüzde 15,8’den yüzde 16,0’a yükseldi.