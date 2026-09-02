Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaABD'de özel sektör istihdamı ağustosta beklentilerin altında arttı
HaberlerUzmanpara

ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta beklentilerin altında arttı

02.09.2026 - 16:36 | Son Güncellenme:

#ABD İstihdam#Özel Sektör#İstihdam Raporu

ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABDde özel sektör istihdamı ağustosta beklentilerin altında arttı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin Ulusal İstihdam Raporu yayımlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 48 bin kişi artması yönündeydi. Özel sektör istihdamında temmuzda yaşanan artışa ilişkin veri ise 44 binden 46 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdam hizmet sektöründe 48 bin kişi artarken, üretim sektöründe istihdam 10 bin kişi azaldı.

ABD'de 26 milyondan fazla özel sektör çalışanının bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP verilerine göre, yıllık ücret artışı ağustosta işinde kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken, iş değiştiren çalışanlar için yüzde 7,3 olarak kaydedildi.

Haberin Devamı

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ücretlerin dalgalı işe alım süreçlerine dair ipucu verebileceğini belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Richardson, işe alım eğilimlerini anlamak için ücret artışının nerede hızlandığına, nerede yavaşladığına ve bu durumun kimleri etkilediğine derinlemesine bakılması gerektiğini kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Son dakika... Marmara Denizinde iki gemi çarpıştı
Son dakika... Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı
Bu kez Suriye değil İsraili endişelendiren Türk hamlesi: Tel Avivi kıskaca alabilir
Bu kez Suriye değil! 'İsrail'i endişelendiren Türk hamlesi': 'Tel Aviv'i kıskaca alabilir'
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi İşte İzmirdeki nikahtan ilk kare
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi! İşte İzmir'deki nikahtan ilk kare
Galatasaray, Arda Okan Kurtulan ile prensip anlaşmasına vardı Transfer için sürpriz takas formülü
Galatasaray, Arda Okan Kurtulan ile prensip anlaşmasına vardı! Transfer için sürpriz takas formülü
İlgili Haberler
Zeytinburnunda yayayı darbeden trafik magandası yakalandı
Zeytinburnu'nda yayayı darbeden trafik magandası yakalandı
Esenyurt’ta site otoparkında araç yangını Dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı
Esenyurt’ta site otoparkında araç yangını! Dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı
Altındağda benzinliğin yanında korkutan yangın Çatı katı alev alev yandı
Altındağ'da benzinliğin yanında korkutan yangın! Çatı katı alev alev yandı
SON DAKİKA | KKTCde Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı
SON DAKİKA | KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı