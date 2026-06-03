Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaABD'de özel sektör istihdamı arttı
HaberlerUzmanpara

ABD'de özel sektör istihdamı arttı

03.06.2026 - 16:11 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD İstihdam#Özel Sektör

ABD'de özel sektör istihdamı mayıs ayında 122 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABDde özel sektör istihdamı arttı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı mayıs ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayıs ayında 122 bin kişi artış gösterdi. Böylece özel sektör istihdamında Ocak 2025'ten bu yana en yüksek artış kaydedildi. Piyasa beklentisi özel sektör istihdamının bu dönemde 118 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında nisan ayında yaşanan artışa ilişkin veri ise 109 binden 105 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdamda hizmet sektöründe 114 bin, üretim sektöründe 8 bin kişilik artış yaşandı.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı mayısta aynı işte kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken iş değiştirenler için bu oran yüzde 6,5 olarak kaydedildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işe alımların mayıs ayında son birkaç yılda görülenden daha geniş tabanlı olduğunu belirterek, "İş gücü piyasası, yaz dönemi işe alım sezonuna girerken istikrarlı ivmesini korumaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat öldürüldü
Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat öldürüldü
Adana dehşet anları Emekli polis, bıçakla saldıran oğlunu öldürdü
Adana dehşet anları! Emekli polis, bıçakla saldıran oğlunu öldürdü
Galatasarayda Okan Buruktan Can Uzun için transfer talebi Mutlaka istiyorum
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Can Uzun için transfer talebi! 'Mutlaka istiyorum'
Selcuksportsun sahibinin ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Selcuksports'un sahibinin ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirAtatürk kalkanı
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSadece puan yeterli mi?
Eren Aka
Eren Akaİstanbul’da ‘sıfır atık’ heyecanı: 183 ülke katılıyor
Dilara Koçak
Dilara KoçakNefes aldığımız gelecek
Asu Maro
Asu MaroKâinata meydan okuyan ıslık ağaçlarının masalı
Servet Yıldırım
Servet YıldırımTicaret savaşları ve soğuk savaş!
İlgili Haberler
Nefes kesen kovalamaca Gece yarısı iş yerine kurşun yağdıran saldırganları bekçiler yakaladı
Nefes kesen kovalamaca! Gece yarısı iş yerine kurşun yağdıran saldırganları bekçiler yakaladı
Bakan Kacır, Gaziantepte temel atma törenine katıldı Fabrika sayısını 11 binden 61 bine yükselttik
Bakan Kacır, Gaziantep'te temel atma törenine katıldı! 'Fabrika sayısını 11 binden 61 bine yükselttik'
Son dakika... 140 yeni mahkeme kuruluyor Bakan Gürlek duyurdu
Son dakika... 140 yeni mahkeme kuruluyor! Bakan Gürlek duyurdu
İzmirde şoke eden olay Evin kapısına asılan poşetten bebek çıktı
İzmir'de şoke eden olay! Evin kapısına asılan poşetten bebek çıktı