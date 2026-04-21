Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaABD'de perakende satışlar arttı
HaberlerUzmanpara

ABD'de perakende satışlar arttı

21.04.2026 - 16:09 | Son Güncellenme:

ABD'de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, perakende satışların tutarı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 752,1 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Bu dönemde Ocak 2023'ten bu yana en yüksek artışı kaydeden perakende satışlar şubat ayında yüzde 0,7 artmıştı.

Perakende satışlar martta yıllık bazda da yüzde 4 yükseldi.

Söz konusu dönemde satışlardaki en yüksek artış, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen petrol fiyatlarına bağlı olarak benzin istasyonlarında görüldü.

Haberin Devamı

Mobilya ve ev eşyası mağazaları, genel ürün mağazaları, mağaza dışı perakendeciler, elektronik ve beyaz eşya mağazaları, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, gıda ve içecek mağazaları, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar, sağlık ve kişisel bakım mağazaları ile yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlardaki satışlarda da artışlar kaydedildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna karşın, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalardaki satışlar yatay seyrederken, çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar ise düşüş gösterdi.

