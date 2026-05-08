ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

08.05.2026 - 17:08 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Tarım#İstihdam

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 115 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,3 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam nisanda 115 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdamın bu dönemde 65 bin kişi artması öngörülüyordu. İstihdam, sağlık hizmetleri, ulaştırma ve depolama ile perakende ticaret sektörlerinde artarken, federal hükümette azalmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin şubat ayı verisinde aşağı yönlü revizyona gidilirken, mart verisi yukarı yönlü revize edildi. Tarım dışı istihdamda şubatta kaydedilen azalış 133 binden 156 bine, mart ayında istihdamda yaşanan artış 178 binden 185 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı değişmedi

ABD'de işsizlik oranı nisanda değişmeyerek yüzde 4,3 oldu. İşsizlik oranı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel seyretti. Ülkedeki işsiz sayısı nisanda 134 bin artarak 7 milyon 373 bine çıkarken, iş gücüne katılma oranı yüzde 61,9'dan yüzde 61,8'e geriledi.

Haftalık ortalama çalışma saati nisanda 34,3 saate çıktı. ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,6 artarak 37,41 dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,8 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

