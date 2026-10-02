ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam eylülde 29 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın bu dönemde 89 bin kişi artması öngörülüyordu.

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İstihdam, tüm başlıca sektörlerde eylülde büyük ölçüde değişiklik göstermedi. Tarım dışı istihdama ilişkin temmuz ve ağustos verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Temmuzdaki istihdam değişimi 21 bin kişilik artıştan 10 bin kişilik düşüşe, ağustostaki artış ise 162 binden 133 bine revize edildi.

İşsizlik oranı yükseldi

ABD'de işsizlik oranı eylülde 0,1 puan artarak yüzde 4,2'ye çıktı. Piyasa beklentisi, işsizlik oranının ağustosta olduğu gibi yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı eylülde 78 bin artarak 7 milyon 109 bine yükseldi. İşgücüne katılım oranı da 0,2 puan artışla yüzde 61,8'e çıktı.

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Haftalık ortalama çalışma süresi eylülde 34,4 saat oldu. ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3 artarak 37,81 dolara yükseldi.

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Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 artmıştı.