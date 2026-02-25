ABD'de tüketici güveni yükseldi

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi şubatta geçen aya kıyasla 2,2 puan artarak 91,2 değerine ulaştı.

Endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 87,4 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ocak ayı verisi ise 84,5'ten 89 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, şubatta 1,8 puan azalarak 120 değerine geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmeleri yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 4,8 puan artarak 72 değerine çıktı. Söz konusu endeks, gelecek dönemde bir resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketicilerin geleceğe yönelik karamsar beklentilerinin bir miktar azalmasıyla güven endeksinin şubat ayında yükseldiğini kaydetti.