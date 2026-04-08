ABD'de tüketici kredileri arttı

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaABD'de tüketici kredileri arttı
HaberlerUzmanpara

08.04.2026 - 09:12 | Son Güncellenme:

ABD'de tüketici kredileri, şubatta 9,5 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, tüketici kredileri şubatta önceki aya kıyasla 9,5 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,5 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 709 milyon dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 8,8 milyar dolar artış kaydetti.

Tüketici kredilerinde şubat ayında kaydedilen artış yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,2 oldu.

Devir yapan krediler, bu dönemde yüzde 0,6; devir yapmayan krediler yüzde 2,8 yükseldi.

Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSuyun en bulanık hali, İsrail DAEŞ ilişkisi
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüUmursamazlık (2)
Dilara Koçak
Dilara KoçakKalbiniz her gün ne yediğinizi hatırlıyor
Asu Maro
Asu MaroKeşke provası olsaydı
Servet Yıldırım
Servet Yıldırım‘Canlanmayı’ yakalayabiliriz
