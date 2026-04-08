Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaABD'de tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi
HaberlerUzmanpara

ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi

08.04.2026 - 09:15 | Son Güncellenme:

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 3,4'e çıktı.

ABDde tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, mart ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,4 puan artarak yüzde 3,4'e çıktı.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi de 0,1 puan artışla yüzde 3,1'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Bu dönemde medyan kazanç artışı beklentisi ise 0,1 puan azalarak yüzde 2,4'e düştü. İş bulma beklentileri iyileşirken, iş kaybı beklentileri ve işsizlik oranına ilişkin beklentiler kötüleşti.

Haberin Devamı

Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti martta değişim göstermeyerek yüzde 2,9 seviyesinde kaldı. Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti ise 0,2 puan artışla yüzde 5,1'e ulaştı.

Haberin Devamı

BENZİN FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ 4 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Haberin Devamı

Maliyetlere yönelik artış beklentileri benzin için 5,3 puan yükselerek yüzde 9,4'e çıkarken, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fiyat artışı beklentileri gıda için yüzde 6'ya, kira için yüzde 7,1'e ulaştı. Söz konusu beklenti sağlık hizmetleri için yüzde 9,7'de sabit kalırken, üniversite eğitimi için yüzde 9'a geriledi.

Haberin Devamı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artmıştı.

Mart ayına ilişkin TÜFE verileri 10 Nisan'da açıklanacak.​​​​​​​

EN ÇOK OKUNANLAR
İstanbulda polise terör saldırısı İşte tüm detaylar...
İstanbul'da polise terör saldırısı! İşte tüm detaylar...
Dengeleri sarsacak iddia: 142. Birlik Orta Doğuya doğru yola çıkıyor
Dengeleri sarsacak iddia: '142. Birlik Orta Doğu'ya doğru yola çıkıyor'
İbrahim Tatlısesin son sağlık durumu nasıl Oğlu Ahmet Tatlıses hastane önünde açıkladı
İbrahim Tatlıses'in son sağlık durumu nasıl? Oğlu Ahmet Tatlıses hastane önünde açıkladı
Babasından kalan miras servete dönüştü: Litresi 5 bin Euroya alıcı buluyor
Babasından kalan miras servete dönüştü: Litresi 5 bin Euro'ya alıcı buluyor
Yazarlar
Özay Şendir
Abbas Güçlü
Dilara Koçak
Asu Maro
Servet Yıldırım
İlgili Haberler
Bebek arabasında faciadan dönüldü 2 yaşında çocuk bir anda nefessiz kadı
Bebek arabasında faciadan dönüldü! 2 yaşında çocuk bir anda nefessiz kadı
Terör saldırısının perde arkası FBI Ajanı Erdal Kaya yorumladı: ‘Türk polisleri muazzamdı’
Terör saldırısının perde arkası! FBI Ajanı Erdal Kaya yorumladı: ‘Türk polisleri muazzamdı’
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine destek: Gereken adımlar atılmalı
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine destek: Gereken adımlar atılmalı
Özel: Hodri meydan, bu ara seçim yapılacak
Özel: Hodri meydan, bu ara seçim yapılacak