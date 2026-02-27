Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı
HaberlerUzmanparaABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

27.02.2026 - 17:02 | | AA
ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı ocak ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, ÜFE ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ocakta yüzde 2,9 oldu.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,6 olması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ocakta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 3,6 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 olması yönündeydi.

Çekirdek ÜFE, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,3 yükselmişti.

Haberin Devamı

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceği belirtildi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceği belirtildi

İngiltere'den İran kararı: Büyükelçilik boşaltıldı, seyahat uyarısı en üst seviyeye çıkarıldı

İngiltere'den İran kararı: Büyükelçilik boşaltıldı, seyahat uyarısı en üst seviyeye çıkarıldı