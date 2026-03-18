ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı
ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

18.03.2026 - 16:22 | Son Güncellenme:

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı şubat ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 ile geçen yıl temmuz ayından bu yana en yüksek oranda arttı.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,5 artmıştı. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise şubatta yüzde 3,4 oldu. Yıllık üretici enflasyonu son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun ocak ayındaki gibi yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönündeydi. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise şubatta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,9 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,7 olması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 3,5 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

İran'daki enerji tesislerine büyük saldırı
Altın ve dolar yatırımcısı nefesini tuttu: Bugün saat 21.00’de belli oluyor
Ateşkese kapı kapandı! İran’dan savaşın kaderini belirleyecek tek şart
Meteoroloji'den bayram uyarısı! Yarın başlıyor günlerce sürecek: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil
Özay ŞendirSAVAŞLAR EN ÇOK FAKİRLERİ VURUR…
Abbas GüçlüEğitim neden çok önemli?
Dilara KoçakBayram temizliği sadece evde değil
Asu MaroDünyaya gelmenin nedenini bulmak
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)BAŞIMIZ SAĞOLSUN CAHİLLER
Servet YıldırımTürkiye’den 85 ülkeyi yönetmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüştü
Çekiçle kavgaya geliyordu, kamerayı görünce çark etti: 180 bin lira ceza hayırlı olsun
Yol verme tartışması dehşete döndü! Kuryeyi darbedip, aracıyla ezdi
Fatih'teki vahşet planlı çıktı! Güvenlik kamerasına yansıyan diyalog her şeyi ortaya çıkardı