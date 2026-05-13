ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

13.05.2026 - 16:14 | Son Güncellenme:

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 ile Mart 2022'den bu yana en hızlı aylık artışını gösterdi.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,5 artması yönündeydi. ÜFE martta bir önceki aya göre yüzde 0,7 artmıştı. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise nisanda yüzde 6 oldu. Böylece ÜFE, yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti. Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 4,9 olduğu yönündeydi. ÜFE martta yıllık bazda yüzde 4,3 artmıştı.

Çekirdek ÜFE de beklentileri aştı

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise nisanda aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 5,2 arttı. Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,3 olması bekleniyordu. Çekirdek ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 4 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

