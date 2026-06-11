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ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

11.06.2026 - 16:10 | Son Güncellenme:

#ABD ÜFE#Üretici Enflasyonu#ABD Çalışma Bakanlığı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABDde üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 arttı.

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Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,7 artması yönündeydi. ÜFE nisanda aylık yüzde 1,1 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise mayısta yüzde 6,5 oldu. Böylece ÜFE, yıllık bazda Kasım 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.

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Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 6,4 olması yönündeydi. ÜFE nisanda yıllık bazda yüzde 5,7 artmıştı.

Çekirdek ÜFE beklentilerin altında

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 4,9 arttı. Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 5,4 olması bekleniyordu.

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Çekirdek ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 4,9 yükselmişti. ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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