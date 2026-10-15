Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaABD'de üretici fiyatları 4 yılın en hızlı artışını kaydetti
HaberlerUzmanpara

ABD'de üretici fiyatları 4 yılın en hızlı artışını kaydetti

15.10.2026 - 15:38 | Son Güncellenme:

#ABD#ABD ÜFE#Üretici Enflasyonu

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Üretici fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etti.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABDde üretici fiyatları 4 yılın en hızlı artışını kaydetti

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Piyasa beklentisi üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,6 artması yönündeydi.

Eylül ayında Mart 2022'den bu yana en yüksek aylık artışını kaydeden ÜFE, ağustosta yüzde 0,5 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise eylülde yüzde 6,3 oldu.

Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5,3 olması yönündeydi.

Eylül ayında yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek artışı gösteren ÜFE, ağustosta yüzde 5,6 yükselmişti.

ÇEKİRDEK ÜFE BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Haberin Devamı

Piyasa beklentisi çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,4 olması yönündeydi.

Çekirdek ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 4,8 yükselmişti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, para politikası kararlarında ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Bakan Göktaş "Hesaplara yatırdık" diyerek duyurdu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Göktaş "Hesaplara yatırdık" diyerek duyurduHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
İstanbul için bir uyarı daha Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul için bir uyarı daha! Yarın kuvvetli yağış olacak
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
Selden çıkan otomobillerdeki tehlike Uzmanlar uyardı: Aracınızı sakın çalıştırmayın
Selden çıkan otomobillerdeki tehlike! Uzmanlar uyardı: Aracınızı sakın çalıştırmayın
Azerbaycanda İsraile tarihi tepki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan salonu terk etti
Azerbaycan'da İsrail'e tarihi tepki! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan salonu terk etti
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginAnketler sanal bulut sen bunları unut!..
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalHusiler iyi mi, kötü mü?
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu‘Sahte gelinler’in niye sonu gelmiyor?
Eren Aka
Eren AkaPlakası gibi yemekleri de 1 numara!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaLondra’nın üç önemli müzesinde İstanbul çıkarması
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerErdemli Şehir Yoksa Erdemli İnsan Nasıl Yaşayacaktır?
Atilay Kandemir
Atilay KandemirBinicilik tutkunları Kemer’de buluştu
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için başsağlığı mesajı
Sarıyerde taşan derede ters dönmüş araç bulundu Kayıp 5 kişi aranıyor
Sarıyer'de taşan derede ters dönmüş araç bulundu! Kayıp 5 kişi aranıyor
Eğitime sağanak engeli İstanbulun ardından 3 ilde daha okullar tatil
Eğitime sağanak engeli! İstanbul'un ardından 3 ilde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 2028 seçimlerine yaklaşık 18 ay kaldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 2028 seçimlerine yaklaşık 18 ay kaldı