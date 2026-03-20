UzmanparaABD'den banka sermayeleriyle ilgili adım
HaberlerUzmanpara

ABD'den banka sermayeleriyle ilgili adım

20.03.2026 - 09:54 | Son Güncellenme:

ABD'de bankacılık düzenleyici kurumları, bankaların sermaye kurallarını modernize etmeye yönelik hazırlanan üç teklifi kamuoyunun görüşüne sundu.

ABDden banka sermayeleriyle ilgili adım

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu tekliflerin, bankacılık sisteminin güvenliğini ve sağlamlığını korurken, sermaye gerekliliklerini sadeleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, bankalar için düzenleyici sermaye çerçevesinin modernize edilmesine yönelik üç teklif hakkında görüş talep edildiği aktarıldı.

İlk teklifin en büyük ve uluslararası ölçekte aktif bankalara odaklandığı belirtilen açıklamada, bunun risk duyarlılığını artırarak, yükü hafifleterek ve bankalar arası tutarlılığı geliştirerek sermaye çerçevesini iyileştirmenin yanı sıra Basel III anlaşmasının son bileşenlerini de uygulamaya koyacağı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci teklifin geleneksel kredi faaliyetleri için sermaye gerekliliklerini riskle daha uyumlu hale getireceği, Fed tarafından sunulan üçüncü teklifin ise büyük bankalar için ek sermaye gerekliliğini belirlemede sistemik risk ölçümünü iyileştiren bir düzenlemeyi kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, tekliflerin hayata geçirilmesiyle bankacılık sistemindeki toplam sermaye miktarında ılımlı bir düşüş öngörüldüğü, ancak sermaye seviyelerinin 2008'deki finansal kriz öncesine kıyasla yüksek olacağı vurgulandı.

Öte yandan Fed tarafından paylaşılan bir notta, büyük bankalar için toplam sermaye gerekliliklerinde yüzde 4,8, orta büyüklükteki bankalar için yüzde 5,2 ve küçük bankalar için yüzde 7,8 azalma öngörüldüğü aktarıldı.

Söz konusu tekliflere ilişkin kamuoyu görüşleri 18 Haziran'a kadar toplanacak.

Tahrandan 5 ülkeye intikam füzesi yağmuru: Bir ilk yaşandı
Tahran'dan 5 ülkeye intikam füzesi yağmuru: Bir ilk yaşandı
Binlerce kişi camiye akın etti, kapıda uzun kuyruklar oluştu Bayram namazı bir değil beş kez kılındı
Binlerce kişi camiye akın etti, kapıda uzun kuyruklar oluştu! Bayram namazı bir değil beş kez kılındı
Galatasarayda Osimhen için ameliyat belirsizliği Hedef Fenerbahçe derbisi
Galatasaray'da Osimhen için ameliyat belirsizliği! Hedef Fenerbahçe derbisi
İş dünyasında pandemi sonrası hibrit sancısı: Maaştan sonra ilk soru oldu Peki tablo ne diyor
İş dünyasında pandemi sonrası 'hibrit' sancısı: 'Maaştan sonra ilk soru oldu!' Peki tablo ne diyor?
Özay Şendir
Özay Şendir — İran devlet mi ideolojik örgüt mü?
Cem Kılıç
Cem Kılıç — Bayramda çalışma hakkında her şey
Abbas Güçlü
Abbas Güçlü — İnisiyatifi ele almak!
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuş — Bilinmeyene doğru gidiş ve taraflar
Atilay Kandemir
Atilay Kandemir — Dostları buluşturan davet
Hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıkan doktor: Verilmiş sadakamız varmış
Hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıkan doktor: Verilmiş sadakamız varmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal D’ye tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal D’ye tebrik
Meteoroloji haritayı güncelledi Bayram boyunca sürecek: İstanbul dahil 20 kentte alarm
Meteoroloji haritayı güncelledi! Bayram boyunca sürecek: İstanbul dahil 20 kentte alarm
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame kabul edildi İstenen cezalar belli oldu
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame kabul edildi! İstenen cezalar belli oldu