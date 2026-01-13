ABD’den gelen haber piyasaları karıştırdı! Altın yeniden tırmanışa geçti
Güne hızlı başlangıç yapan altın ve gümüş fiyatları bugün saat 16.30’da açıklanan kritik ABD verisi sonrası hareketlendi. Altında yükseliş hız kazanırken, gümüşte yeni rekor geldi. İşte detaylar...
Yeni yılda altın ve gümüş fiyatlarında rekor serisi sürüyor. ABD’nin aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Verilerin beklentilere paralel gerçekleşmesi sonrası kıymetli maden fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti.
ABD VERİSİ SÜRPRİZ YAPMADI
ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 yılı aralık ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artarak piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
ALTIN FİYATLARINDA ‘ABD ENFLASYONU’ ETKİSİ
ABD Adalet Bakanlığı tarafından Fed Başkanı Jerome Powell’a açılan soruşturma ve İran’da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dün 4 bin 630 dolarla rekor kıran spot altın, bu sabah saatlerinde kâr satışlarıyla bir miktar geriledi.
Ancak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4 bin 623 dolara kadar yükselirken, gram altın 6.416 TL seviyesini test etti.
GÜMÜŞ FİYATLARINDA REKOR
Altının yanı sıra gümüşte akşama doğru yükselişler hızlandı. Gram gümüşün fiyatı 123 TL seviyesini aşarak rekor tazelerken, ons gümüş de aynı dakikalarda 88 doların üzerine çıktı.