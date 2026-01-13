ABD’den gelen haber piyasaları karıştırdı! Altın yeniden tırmanışa geçti

Yeni yılda altın ve gümüş fiyatlarında rekor serisi sürüyor. ABD’nin aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Verilerin beklentilere paralel gerçekleşmesi sonrası kıymetli maden fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Haberin Devamı

ABD VERİSİ SÜRPRİZ YAPMADI

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 yılı aralık ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artarak piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ALTIN FİYATLARINDA ‘ABD ENFLASYONU’ ETKİSİ

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Fed Başkanı Jerome Powell’a açılan soruşturma ve İran’da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dün 4 bin 630 dolarla rekor kıran spot altın, bu sabah saatlerinde kâr satışlarıyla bir miktar geriledi.

Ancak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4 bin 623 dolara kadar yükselirken, gram altın 6.416 TL seviyesini test etti.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA REKOR

Haberin Devamı

Altının yanı sıra gümüşte akşama doğru yükselişler hızlandı. Gram gümüşün fiyatı 123 TL seviyesini aşarak rekor tazelerken, ons gümüş de aynı dakikalarda 88 doların üzerine çıktı.