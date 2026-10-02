ABD’den gelen veri altını ateşledi!

Küresel piyasaların beklediği ABD istihdam verileri, altın fiyatlarında hızlı bir hareketi beraberinde getirdi. Eylül ayında istihdam artışının tahminlerin gerisinde kalması ve işsizlik oranının beklentiyi aşması, ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı öne çıkardı.

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Açıklama öncesinde 6 bin 610 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, verilerin ardından yönünü yukarı çevirdi. Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle fiyat, kısa sürede 6 bin 650 liraya kadar çıktı.

ALTINDA HAREKETİ BAŞLATAN VERİ

ABD İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam eylül ayında 29 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise 90 bin kişilik artış yönündeydi. Böylece gerçekleşen istihdam artışı, tahminlerin 61 bin kişi altında kaldı.

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Beklenti ile açıklanan rakam arasındaki fark, iş gücü piyasasındaki ivme kaybını belirginleştirdi. Piyasaların yakından izlediği istihdam verisi, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler açısından da öne çıktı.

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İŞSİZLİKTE BEKLENENDEN YÜKSEK RAKAM

Eylül ayı verilerinde dikkat çeken bir diğer gelişme işsizlik oranı oldu. Piyasalar yüzde 4,1 düzeyinde bir oran beklerken, açıklanan rakam yüzde 4,2’ye yükseldi. İstihdam artışının zayıf kalmasına, işsizliğin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi de eklendi.

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İş gücüne katılım oranı ise yüzde 61,8 olarak kaydedildi ve beklentilerin üzerinde seyretti. Verilerin bütünü, ABD’de istihdam artışının hız kestiğini ve işsizlik oranının öngörülen seviyeyi aştığını gösterdi.

AĞUSTOS TABLOSU DA DEĞİŞTİ

Piyasaların değerlendirdiği tablo yalnızca eylül ayıyla sınırlı kalmadı. Önceki aya ilişkin istihdam rakamında da aşağı yönlü revizyon yapıldı. Ağustos ayında daha önce 162 bin kişi olarak duyurulan tarım dışı istihdam artışı, 133 bin kişiye indirildi.

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Bu düzeltmeyle ağustos ayındaki artış, ilk açıklanan rakamın 29 bin kişi altında kaldı. Ağustos verisinin aşağı çekilmesi ve eylülde artışın 29 bin kişiyle sınırlı olması, iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı daha görünür hale getirdi.

İMALATTA ARTIŞ SINIRLI KALDI

Sektörel verilerde imalat istihdamındaki zayıf artış dikkat çekti. Eylül ayında imalat sektöründe istihdam yalnızca 9 bin kişi yükseldi. Bu rakam, sektördeki istihdam kazanımlarının sınırlı kaldığını ortaya koydu.

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Toplam tarım dışı istihdamın beklentileri karşılayamamasıyla birlikte imalat verisi de ABD ekonomisinden gelen zayıf istihdam tablosunun bir parçası oldu. Açıklanan rakamlar, piyasaların odağındaki iş gücü piyasasında hız kaybına işaret etti.

FED BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ, GRAM ALTIN SIÇRADI

Zayıf istihdam artışı ve yükselen işsizlik oranı, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Verilerin ardından güvenli liman altına yönelik talep artarken, gram altın fiyatındaki yükseliş hız kazandı.

Açıklama öncesinde yaklaşık 6 bin 610 lira olan gram altın, verinin duyurulmasının hemen ardından 6 bin 650 lira seviyesini gördü. Böylece kritik istihdam verisinin ardından gram fiyatında yaklaşık 40 liralık yükseliş yaşandı.