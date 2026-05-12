ABD'den İran petrolü kararı: Nedeni Çin! Kriz çıkartacak liste

12.05.2026 - 06:57 | Son Güncellenme:

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Çin'e petrol satışı ve sevkiyatındaki rollerini gerekçe göstererek 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ekonomik Öfke" kapsamında Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran petrolünü Çin'e satmasına ve sevk etmesine imkan veren 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun, petrol satışlarındaki rolünü gizlemek ve elde edilen geliri İran'a aktarmak amacıyla, ekonomik açıdan esnek düzenlemelere sahip bölgelerdeki paravan şirketlere güvendiği öne sürülen açıklamada, bu gelirlerin İran halkını desteklemek yerine, silah geliştirme, terörist güçleri destekleme ve güvenlik güçlerini finanse etmeye yönlendirildiği iddia edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran ordusu yeniden toparlanmaya çalışırken, 'Ekonomik Öfke', rejimin silah programları, terör vekilleri ve nükleer hedefleri için kullandığı finansmanı kesmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, İran'ı "terör eylemleri gerçekleştirmek ve küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırmak" için kullandığı finansal ağlardan izole etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

İRAN YAPTIRIMLARI ASYA’YA UZANDI

Yeni yaptırım kararı kapsamında, DMO’nun Şehit Purcaferi Petrol Merkezi’nin başındaki isim olan ve paravan şirketler üzerinden petrol borçlarının tahsilatını koordine eden Ahmed Muhammedi Zade, yurt dışı döviz işlemlerinden sorumlu Finans Şefi Samed Fethi Salami ve Ticaret Şefi Muhammedrıza Eşrefi Gehi yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca, Hong Kong merkezli Hong Kong Blue Ocean Limited, Hong Kong Sanmu Limited, Jiandi HK Limited ve Max Honor International Trade Co. şirketleri yaptırım altındaki tankerler kullanılarak yapılan on milyonlarca dolarlık petrol ticaretinde rol oynadıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanan firmalar oldu.

KÖRFEZ FİRMALARI DA LİSTEDE

Yaptırımlara hedef olan kuruluşların Körfez ayağında ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da faaliyet gösteren lojistik ve ticaret firmaları yer aldı. Dubai ve Şarika merkezli Ocean Allianz Shipping LLC, Atic Energy FZE, Blanca Goods Wholesaler LLC ve Universal Fortune Trading LLC ile Umman merkezli Zeus Logistics Group; DMO ve İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) adına gemi tedarik ettikleri, sevkiyatlara aracılık yaptıkları ve sözleşmeler imzaladıkları gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.

Yaptırımlar kapsamında, söz konusu kişi ve kuruluşların ABD’deki varlıklarının dondurulduğu ve ticaret kısıtlamalarının uygulandığı kaydedildi.

JPMORGAN, KRİZ UYARISI!

JPMorgan, petrol piyasasında yaşanan şokun bir sonraki aşamasının klasik bir ham petrol fiyat sıçramasından çok rafinasyon ve son kullanıcı yakıt krizine benzeyebileceğini bildirdi.

Banka, müşterilerine gönderdiği notta, savaşın başlamasından bu yana ABD'de benzin ve motorin vadeli fiyatlarındaki artışın Brent petrolü geride bıraktığını, Asya'da ise maliyetlerin daha da sert yükseldiğini belirtti. Bu durumun, tüketicilerin yakıt talebini kısmaya başlamasına yol açarak daha geniş petrol piyasasında dengeleyici rol oynayabileceği ifade edildi.

JPMorgan analistleri, "Bu şokun bir sonraki aşaması geleneksel bir ham petrol sıçramasından çok rafinasyon ve son kullanıcı yakıt krizine benzeyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrol pazartesi günü yüzde 2,9 yükselerek varil başına 104,21 dolara çıktı. Buna rağmen Brent'teki yıl başından bu yana yüzde 71'lik artış, benzin ve motorin vadeli fiyatlarındaki yükselişin gerisinde kaldı.

Yakıt fiyatlarındaki sert yükselişin küresel talepte düşüşe katkı verdiği belirtilirken, S&P Global Energy bu gerilemenin 2007-2009 resesyonunun en zayıf çeyreğinde görülen hızın iki katına ulaşabileceğini öngörüyor.

S&P Global Energy Küresel Yakıtlar ve Rafinasyon Araştırma Başkanı Daniel Evans, "Artık Rubicon'u geçtik" dedi. Evans, ham petrol arzında yakın vadede rahatlama ihtimali bulunmadığını belirterek, piyasa dengesinin ancak talebin dengeleyici unsur haline gelmesiyle sağlanabileceğini söyledi.

Üniversiteye rüşvet operasyonu! 4’ü doktor 18 gözaltı
Beyoğlu’nda pes dedirten hırsızlık! Vitrin mankenini soyup kıyafetleri üstüne giydi, aylar sonra hırka için geri geldi
Bursa'daki esir hayatından Almanya'ya! İşte Nazar'ın yeni hayatı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’ye geçiyor! 'Beni Özgür Özel tehdit etti'