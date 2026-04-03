AB'de akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

03.04.2026 - 17:02 | Son Güncellenme:

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle yaşanan petrol arzındaki kesinti, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde özellikle dizel fiyatlarını son 1 ayda yüzde 30,2 artırdı.

AB Komisyonu, akaryakıt fiyatlarına ilişkin haftalık verilerini yayımladı. Verilere göre, Orta Doğu'daki gelişmeler öncesindeki hafta AB genelinde benzinin litre fiyatı 1,64 euro, dizelin litre fiyatı 1,59 euro seviyesinde seyrediyordu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sonrası, petrol ticareti açısından stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'nda ticaretin durma noktasına gelmesiyle petrol fiyatları hızla arttı. Petrol fiyatlarındaki artış, Avrupa'da akaryakıt fiyatına da yansıdı.

AB genelinde benzinin litre fiyatı son güncellemenin yapıldığı 30 Mart itibarıyla ortalama 1,87 euro, dizelin litre fiyatı 2,07 euro seviyesine çıktı. Böylece, AB genelinde Orta Doğu’da yaşananlar öncesine kıyasla benzinin litre fiyatı yüzde 14 ve dizelin litre fiyatı yüzde 30,2 artış gösterdi. Fiyatlardaki artış ülkelere göre farklılık gösterdi.

Haberin Devamı

Almanya'da savaş öncesinde benzinin litre fiyatı ortalama 1,82 euro ve dizelin litre fiyatı 1,73 euro civarında seyrediyordu. Benzinin litre fiyatı 30 Mart itibarıyla yüzde 17 artışla 2,13 euroya, dizelin litre fiyatı ise yüzde 32,4 artışla 2,29 euroya çıktı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Fransa'da 23 Şubat haftasında benzinde 1,71 euro ve dizelde 1,65 euro seviyesinde olan ortalama litre fiyatı, bu hafta itibarıyla sırasıyla 2,01 euro ve 2,19 euroya ulaştı. Böylece, Fransa'da fiyatlar savaş öncesine göre benzinde yüzde 17,5 ve dizelde yüzde 32,7 arttı.

Haberin Devamı

İtalya'da benzinin litre fiyatı aynı dönemde 1,65'ten yüzde 4,8 artarak 1,73 euroya, dizelin litre fiyatı 1,70'ten ise yüzde 19,4 yükselerek 2,03 euroya çıktı. İspanya'da benzinin litre fiyatı bu dönemde 1,47'den yüzde 6,1 artışla 1,56 euroya, dizelin litre fiyatı 1,42'den yüzde 25,3 yükselişle 1,78 euroya ulaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR
