AB'de elektrikli otomobil satışları 1 yılda yüzde 40'tan fazla arttı

Orta Doğu'da, ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel enerji arzında ortaya çıkan problemler devam ediyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Birçok sektörü etkileyen bu durum, küresel otomobil piyasasında da tercihlerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. AA muhabirinin Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerinden derlediği bilgilere göre, AB ülkelerinde yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 40,5 artış gösterdi.

Bu dönemde 1 milyon 220 bin 890 elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobil satışları toplam satışların yüzde 20,7'sini oluşturdu. Elektrikli otomobil satışları, haziranda ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,7 artarak 270 bin 557'ye ulaştı.

Haberin Devamı

Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam otomobil satışları içindeki payı da yüzde 68,9'a çıktı. Ocak-haziran döneminde benzinli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 17,2 azaldı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Benzinli otomobiller tüm büyük pazarlarda ivme kaybetti. En büyük düşüş yüzde 61,7 ile Danimarka'da görüldü. Bu ülkeyi yüzde 48,6'lık azalışla Hollanda, yüzde 38'lik gerilemeyle Finlandiya ve yüzde 34,2'lik düşüşle Fransa takip etti.

Toplam satışlar 5 milyon 896 bin 683'e ulaştı

Haberin Devamı

AB ülkelerinde toplam yeni otomobil satışları haziranda 2025'in aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 1 milyon 147 bin 962 olarak hesaplandı. Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 35,2'si hibrit, yüzde 23,6'sı elektrikli, yüzde 21,3'ü benzinli, yüzde 10,1'i fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 6,7'si dizel ve yüzde 3,1'i de diğer yakıt türlerinde oldu.

Bu yıl ocak-haziranda ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 artışla 5 milyon 896 bin 683'e çıktı.

Haberin Devamı

Ocak-haziran döneminde Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 37,3'ü hibrit, yüzde 22,2'si benzinli, yüzde 20,7'si elektrikli, yüzde 9,8'i plug-in hibrit, yüzde 7,5'i dizel ve yüzde 2,6'sı diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar oldu.

AB'de en çok satan marka Volkswagen

Otomobil satışlarına marka bazında bakıldığında ise AB'de en çok satış yapan marka yüzde 10,4'lük pazar payı ve 614 bin 801 araçla Volkswagen oldu.

Bu markayı yüzde 6,7 pazar payı ve 396 bin 495 satışla Skoda, yüzde 6,5'lik pazar payı ve 381 bin 849 satışla Toyota izledi.

Haberin Devamı

Renault 351 bin 610'luk satışla dördüncü sırada yer alırken, 338 bin 559 satışla BMW beşinci, 299 bin 399 satışla Peugeot altıncı oldu. Bu markaları 286 bin 445 satışla Mercedes, 284 bin 194 satışla Audi, 262 bin 511 satışla Dacia ve 218 bin 279 satışla Kia takip etti.

Geçen yıl ocak-haziranda AB ülkelerinde 70 bin 849 olarak kayıtlara geçen Tesla satışları ise bu yılın aynı döneminde yüzde 75,4 artışla 124 bin 242'ye çıktı. Şirketin AB piyasasındaki toplam payı da bu dönemde yüzde 1,3'ten yüzde 2,1'e yükseldi.