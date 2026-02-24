AB'de otomobil satışları geriledi

AB'de yeni otomobil kayıtları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,9 azaldı. Ocak ayında 799.625 yeni otomobil satıldı. 2025 Ocak ayında 831.945 araç satılmıştı.

Elektrikli araçlar cephesinde ise tablonun daha olumlu olduğu görüldü. Bataryalı elektrikli otomobillerin (BEV) pazar payı %19,3’e yükseldi. Bu oran, Ocak 2025'te %14,9 olmuştu. Bu kategoride 154.230 araç tescil edildi. Büyük pazarlar arasında Fransa yüzde 52,1, Almanya ise yüzde 23,8 artış kaydederken Belçika yüzde 11,5 ve Hollanda yüzde 35,4 geriledi.

Hibrit elektrikli otomobil kayıtları 308.364 adede ulaştı ve %38,6 pazar payıyla AB’de en çok tercih edilen güç türü oldu. İtalya’da %24,9, İspanya’da %9 artış görülürken, Fransa yatay seyretti, Almanya’da ise %1,8 düşüş kaydedildi.

Plug-in hibrit araç kayıtları 78.741 adede çıkarak güçlü büyümesini sürdürdü. İtalya’da %134,2, İspanya’da %66,7 ve Almanya’da %23 artış görüldü. Bu segmentin pazar payı %7,4’ten %9,8’e yükseldi.

Benzinli otomobil kayıtları %28,2 geriledi. Fransa’da düşüş %48,9, Almanya’da %29,9, İtalya’da %25,5 ve İspanya’da %22,5 oldu. 175.989 adet benzinli araç kaydı yapılırken pazar payı %29,5’ten %22’ye indi. Dizel otomobil kayıtları ise %22,3 azalarak toplam satışların %8,1’ini oluşturdu.