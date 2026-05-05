UzmanparaAB'den ABD'ye tarifeler konusunda "her senaryoya hazırız" mesajı
AB'den ABD'ye tarifeler konusunda "her senaryoya hazırız" mesajı

05.05.2026 - 13:02 | Son Güncellenme:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Birlik menşeli otomobil ve kamyonlara yönelik gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkarma tehdidine karşı, tarafların anlaşmayı uygulaması gerektiğini ancak her türlü senaryoya hazır olduklarını söyledi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Erivan'da düzenlenen AB-Ermenistan Zirvesi'nin ardından yapılan basın toplantısında konuştu.

"Anlaşma anlaşmadır ve biz bir anlaşmaya vardık." diyen von der Leyen, ABD ile yapılan anlaşmanın özünde refah, ortak kurallar ve güvenilirlik olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, bu aşamada her iki tarafın da sahip olduğu farklı demokratik prosedürlere saygı göstererek söz konusu anlaşmayı uygulaması gerektiğine işaret etti.

AB tarafının kalan gümrük taahhütlerinin uygulanmasının son aşamalarında olduğuna dikkati çeken von der Leyen, ABD tarafının da üzerinde uzlaşılan bazı taahhütleri tamamlamadığını söyledi.

Von der Leyen, "Dolayısıyla bu anlaşmadan karşılıklı kazanç, işbirliği ve güvenilirlik istiyoruz. Her türlü senaryoya hazırız." dedi.

AB Konseyi Başkanı Costa da "Ticaret konusunda yetki tamamen AB Komisyonundadır. Şahsım ve 27 üye ülke olarak AB Komisyonu ve başkanının çalışmalarını tamamen destekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'daki Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AB tarafının yapılan anlaşmanın onay sürecini halen tamamlayamaması ABD'nin tepkisini çekmişti.

Keşke satmasaydık! İsrail'e köyünü kaptıran Rumların büyük pişmanlığı
Hükümetten vergi borcu olanlara yeni kolaylık: Limit değişti, taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor!
Fenerbahçe'de 4 isim hariç herkes yolcu! Senad Ok açıkladı: Yepyeni bir takım olacak
Yer: İstanbul... Skandal ses kaydı! Giyinme odasındaki 'gizli kamera'nın perde arkası ortaya çıktı
