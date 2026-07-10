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AB'den 'bağımlılık' suçlaması! Meta yüklü bir ceza ile karşı karşıya

10.07.2026 - 14:16 | Son Güncellenme:

#AB#Meta#Facebook

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Meta'yı Facebook ve Instagram platformlarında kullanıcıları bağımlılığa yönlendiren tasarım unsurları nedeniyle dijital kuralları ihlal etmekle suçladı.

ABden bağımlılık suçlaması Meta yüklü bir ceza ile karşı karşıya

AB Komisyonu, Meta hakkında yürütülen soruşturmada Facebook ve Instagram'da bağımlılık yapıcı tasarımların Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiğine dair ön bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada, Facebook ve Instagram'da kullanılan sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş öneri sistemlerinin kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde oluşturduğu risklerin yeterince değerlendirilmediğinin tespit edildiği bildirildi.

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Özellikle sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve kişiselleştirilmiş içerik önerilerinin kullanıcıların platformda daha uzun süre kalmasına yol açtığı kaydedilen açıklamada, bunların sağlıksız kullanım alışkanlıklarını ve zorlayıcı kullanım davranışlarını teşvik ettiği belirtildi.

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Açıklamada, Meta'nın çocukların gece saatlerinde Instagram veya Facebook'ta geçirdikleri süreye ilişkin mevcut bilgileri göz ardı ettiğine işaret edilerek, "Meta'nın mevcut risk azaltma önlemleri bağımlılık yapıcı tasarımından kaynaklanan risklerle etkili bir şekilde mücadele edilmediğini göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

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Meta'nın Facebook ve Instagram'ın tasarımında değişikliğe gitmesi gerektiği belirtilen açıklamada, söz konusu bulguların soruşturmanın nihai sonucunu oluşturmadığı ve Meta'nın savunmasını sunma hakkı bulunduğu anımsatıldı. Açıklamada, soruşturma sonunda Komisyonun ihlal kararı vermesi halinde Meta'ya küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar idari para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı.

 

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