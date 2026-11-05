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AB'den çip tasarımına 525 milyon avroluk yatırım

05.11.2026 - 16:35 | Son Güncellenme:

#AB#Çip Tasarımı#Yatırım

Avrupa Birliği (AB), yeni nesil Avrupalı çip tasarım şirketlerinin gelişimini desteklemek amacıyla 525 milyon avroluk yatırımı harekete geçirecek Avrupa Çip Tasarım Platformu'nu kurdu.

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ABden çip tasarımına 525 milyon avroluk yatırım

AB Komisyonu, AB Çip Yasası kapsamında Avrupa Çip Tasarım Platformu'nun faaliyete geçtiğini açıkladı.

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Platformun, çip tasarım şirketlerine tasarım araçları, teknik destek hizmetleri, fikri mülkiyet kapsamındaki tasarım bileşenleri ve üretim kapasitesine erişim imkanı sağlayacağı belirtildi.

Platformun, Avrupalı girişimlerin yenilikçi fikirlerini çiplere dönüştürmelerine ve daha hızlı büyümelerine yardımcı olacağı ifade edilen açıklamada, erken aşamadaki girişimlere fikirlerinin uygulanabilirliğini gösterecek prototipler geliştirmeleri için 100 bin avroya kadar hibe sağlanacağı, daha ileri aşamadaki girişimlerin ise çip geliştirme ve ticarileştirme maliyetlerini karşılamak üzere 16 milyon avroluk hibelere başvurabileceği bilgisi verildi.

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Açıklamada, girişimler ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin başvuru süreçlerinde Avrupa Çip Yetkinlik Merkezleri ağından rehberlik alabileceği, platformun eğitim, hızlı prototip geliştirme ve ileri teknoloji kaynaklarına erişim yoluyla şirketleri destekleyeceği ifade edildi.

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Toplam yatırımın 440 milyon avrosunun AB ve katılımcı ülkeler tarafından hibe olarak sağlanacağı, 85 milyon avronun ise bulut tabanlı platform altyapısına, destek hizmetlerine ve açık kaynaklı çip tasarım araçlarının geliştirilmesine ayrılacağı belirtildi.

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Açıklamada, Avrupalı çip tasarım şirketlerinin bu alandaki küresel gelirlerden aldığı payın yüzde 1'in altında olduğuna işaret edilerek, bunun artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

AB, Çip Yasası ile ABD ve Çin'in gerisinde kaldığı yarı iletken ekosistemini güçlendirmeyi, tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırmayı ve dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

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