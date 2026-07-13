AB'den Fransa'ya 63 milyar avroluk kamu desteği

AB Komisyonu, Fransa’nın deniz üstü rüzgar enerjisini desteklemeyi amaçlayan programının, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını açıkladı. Açıklamada, 25 yıl süreyle uygulanacak programın toplam bütçesinin 63 milyar avro olduğu, Kuzey Denizi, Atlas Okyanusu ve Akdeniz'de kurulacak 11 deniz üstü rüzgar santralinin inşa ve işletmesini kapsayacağı belirtildi.

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"PROGRAM SIFIR EMİSYONLU EKONOMİYE GEÇİŞİ HIZLANDIRMAK İÇİN GEREKLİ"

Söz konusu santrallerin toplam kurulu gücünün 11,1 gigavata kadar ulaşmasının ve yılda yaklaşık 47,8 teravatsaat yenilenebilir elektrik üretmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bunun Fransa'nın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 10,6'sına karşılık geldiği ifade edildi.

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Açıklamada, desteğin şeffaf ve ayrımcı olmayan ihale süreciyle verileceği, yardım mekanizmasının ise iki yönlü fark sözleşmesi modeliyle yapılacağı belirtilerek, programın sıfır emisyonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak için gerekli, uygun ve orantılı olduğu kaydedildi.

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AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.