Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAB'den 'jet yakıtı krizi' uyarısı
HaberlerUzmanpara

AB'den 'jet yakıtı krizi' uyarısı

04.05.2026 - 17:38 | Son Güncellenme:

#AB#Jet Yakıtı Krizi#Petrol Fiyatları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, jet yakıtı arzında olası sıkıntılara karşı hazırlıkların devam ettiğini, kimsenin krizin ne kadar süreceğini öngöremediğini söyledi.

ABden jet yakıtı krizi uyarısı

Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Avrupa'da yaşanan jet yakıtı sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa'da petrol krizi durumunda veri toplamak için standart bir süreç olmadığını anlatan Itkonen, "Özellikle petrol ürünleri olmak üzere, farklı aktörlerin stoklarının gelişimi konusunda şeffaflık eksikliği de var." dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Itkonen, son derece istikrarsız bir jeopolitik durum yaşandığını anımsatarak, "Bununla birlikte, AB Komisyonu üye ülkelerinin ne kadar yakıtı olduğunu tam olarak biliyor. Kriz başladığından beri üye ülkeler, sektör temsilcileri, Uluslararası Enerji Ajansı ve diğer paydaşlarla haftalık olarak görüşüyoruz. Bir sonraki Petrol Koordinasyon Grubu toplantısı da bu hafta yapılacak." diye konuştu.

AB içindeki bilgi paylaşım mekanizmasının iyi çalıştığını, ek şeffaflık sağladığını ve eylemleri koordine etmeye yardımcı olduğunu anlatan Itkonen, "Ticari stoklar ve stratejik stoklar arasındaki farkı biraz açıklamam gerekiyor. Şu anda ağırlıklı olarak ticari jet yakıtı stoklarıyla ilgili birçok haber görüyoruz. Burada Komisyon, hava yollarından ve diğer ilgili aktörlerden bilgi alıyor. Bu bilgileri vermek veya paylaşmak zorunda değiller, ancak devam eden koordinasyon çabasına katılıyorlar." dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Itkonen, şirketlerin veya üye ülkelerin ne kadar jet yakıtına sahip olduğunu açıklamanın AB Komisyonunun görevi olmadığını, stratejik petrol stoklarıyla ilgili özel sözleşmelere erişimlerinin de bulunmadığını belirterek, "Sanırım kimse bu durumun ne kadar daha süreceğini bilmiyor. Bu nedenle yapabileceğimiz en iyi ve en etkili şey her türlü olasılığa hazırlanmak." diye konuştu.

Haberin Devamı

Üye ülkeler ve diğer paydaşlarla yakın koordinasyon ve iş birliğinin çok önemli olduğuna işaret eden Itkonen, "Bu hafta hava yollarına yönelik jet yakıtlarıyla ilgili bir rehber yayınlayacağız." dedi.

Haberin Devamı

Avrupa'da, Orta Doğu'daki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yapılamaması nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatları hızla arttı. Gübre fiyatlarının da hızla yükseldiği Avrupa'da, jet yakıtı fiyatları geçen yıldan bu yana 2 kattan fazla artış gösterdi.

Haberin Devamı

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle Avrupa'da petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı. Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre iki katından fazla arttı. AB rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısmı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, geçen ay Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Haberin Devamı

Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle bu ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıkladı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine’ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Lufthansa ayrıca, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlanan 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu. Düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair ve EasyJet ile turizm şirketi TUI, olumsuz pazar koşulları nedeniyle yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekliler dikkat 4 aylık zam farkı netleşti
Memur ve emekliler dikkat! 4 aylık zam farkı netleşti
Ailenin geçmişi de dram Şişlideki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Ailenin geçmişi de dram! Şişli'deki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi!
Eşi için alamadı üreticisi oldu Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Eşi için alamadı üreticisi oldu! Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir'Süreç' üzerine varsayımlar...
Tunca Bengin
Tunca BenginKurban celladıyla kucaklaşır mı?..
Cem Kılıç
Cem KılıçÇalışan anneler için 24 hafta izin dönemi
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerCHP eylemselliğinde yeni aşama
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşHürmüz hesapları ve gerçekler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrump, kurşun askerlerini geri çekiyor!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğneleri: Mucize mi, bekleyen soru işaretleri mi?
Asu Maro
Asu MaroBaharla beraber uyanan umutlar
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBüyük Dil Modellerinin Hakikat ile İmtihanı
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Doğu Akdenizde 7lik deprem endişesi İşaret edilen bölge Uzun süredir büyük deprem üretmedi
Doğu Akdeniz'de 7'lik deprem endişesi! İşaret edilen bölge! 'Uzun süredir büyük deprem üretmedi'
Yer: Erzincan Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Yer: Erzincan! Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi