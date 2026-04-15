ABD'li 2 dev banka bilançolarını açıkladı

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America ve Morgan Stanley, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, Bankanın net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 8,6 milyar dolara yükseldi. Banka, 2025'in ilk çeyreğinde 7,4 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 89 sent olan hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 1,11 dolara çıktı.

Bank of America'nın geliri ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 30,3 milyar dolara ulaştı. Banka, 2025'in aynı döneminde 28,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

MORGAN STANLEY'NİN NET KARI YÜZDE 29 YÜKSELDİ

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre, Bankanın geliri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 20,6 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2025'in ilk çeyreğinde 17,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun net karı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 5,6 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 4,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,60 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 3,43 dolara çıktı.