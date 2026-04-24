ABD'li büyük bankalar yıla güçlü başladı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD’de büyük finans kuruluşları yılın ilk çeyreğinde piyasalardaki artan oynaklığı avantaja çevirerek finansal işlem gelirlerini yükseltmesi, yatırım bankacılığı tarafında toparlanma eğilimi ve bazı kuruluşların net faiz gelirlerindeki artışın etkisiyle iyimser bir tablo çizdi.

JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs’ın açıkladığı bilançolarda gelir ve karlılık tarafında güçlü bir görünüm izlenirken kurumların faaliyet kompozisyonundaki farklılaşma dikkati çekti.

En fazla gelir ve karı JPMorgan elde etti

ABD’de bankalar içerisinde en fazla gelir ve kar bildiren JPMorgan Chase’in net karı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artarak 16,5 milyar dolara yükselirken geliri 49,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankanın hisse başına karı ise 5,94 dolar olurken geçen yılın aynı dönemine göre hisse başına net kardaki değişim yüzde 17,2 oldu.

Banka, ayrıca sonuçlarında rekor düzeye ulaşan finansal işlem gelirleri ile artan yatırım bankacılığı faaliyetlerinin etkili olduğunu belirtirken piyasa gelirlerinin de yüzde 20 yükseldiğini bildirdi.

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede artan mali teşvikler, deregülasyonun faydaları, yapay zeka kaynaklı sermaye yatırımları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımları gibi unsurların bu dayanıklılığı desteklediğini vurguladı.

Dimon, ayrıca jeopolitik gerilimler ve savaşlar, enerji fiyatlarındaki oynaklık, ticaret belirsizliği, büyük küresel mali açıklar ve yüksek varlık fiyatları gibi giderek karmaşıklaşan risklerin de varlığını koruduğunu belirtti.

Citigroup oransal olarak net karını en fazla artıran banka oldu

Citigroup’un net karı yılın ilk çeyreğinde ABD’li bankalar arasında oransal olarak en fazla artan banka oldu. Bankanın net karı yüzde 42 artarak 5,8 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 4,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Bankanın geliri ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 24,6 milyar dolara çıktı. Kurumun hisse başına karı ise 3,06 dolar oldu. Jeopolitik gelişmelerin artırdığı piyasa oynaklığının finansal işlem gelirlerini yukarı taşıdığına işaret eden banka, piyasa gelirlerindeki güçlü artışın sonuçları desteklediğini bildirdi.

Wells Fargo’nun net karı ise aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 5,3 milyar dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı yüzde 15,1 artışla 1,60 dolara yükselirken, toplam geliri yüzde 6,5 artışla 21,45 milyar dolar oldu. Net faiz geliri ise 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wells Fargo Üst Yöneticisi Charlie Scharf, piyasalar dalgalı olsa da temel ekonomide dayanıklılığın sürdüğünü, hizmet verdikleri tüketiciler ve işletmelerin finansal sağlığının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Oransal olarak gelirini en fazla artıran banka Morgan Stanley

Morgan Stanley de ilk çeyrekte güçlü bir performans sergiledi. Bankanın net karı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 29 artışla 5,6 milyar dolara, hisse başına karı da 3,43 dolara yükseldi.

Bankanın toplam geliri yüzde 16 artarak 20,6 milyar dolarla rekor seviyeye çıkarken 6 banka içinde oransal olarak gelirini en fazla artıran banka Morgan Stanley oldu.

Bankanın performansında pay piyasalarındaki finansal işlem gelirinin yüzde 25 artışla 5,15 milyar dolara yükselmesi ve yatırım bankacılığı gelirinin yüzde 36 artışla 2,12 milyar dolara çıkması belirleyici oldu. Bankanın servet yönetimi biriminde de 8,52 milyar dolarlık rekor gelir elde edildi.

Bank of America’nın net karı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla 8,6 milyar dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı 1,11 dolar olurken, geliri de yüzde 7,4 artışla 30,3 milyar dolara çıktı.

Banka, özellikle hisse senedi işlemlerindeki güçlü performansın ve yatırım bankacılığı ücretlerindeki toparlanmanın sonuçları desteklediğini, satış ve finansal işlem gelirinin yüzde 13 artarak 6,4 milyar dolara çıktığını bildirdi. Net faiz gelirinin de yüzde 9 artışla 15,7 milyar dolara yükseldiği aktarıldı.

Goldman Sachs en az gelir bildiren banka oldu

ABD’nin büyük bankalarından Goldman Sachs’ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 17,23 milyar dolara yükselmesine karşın rakiplerine göre geride kaldı.

Banka listedeki diğer bankalara göre en az gelir bildiren banka olurken, net karlılıkta bazı bankaların önüne geçmesi bankanın kar üretimindeki verimliliğe işaret etti.

Goldman Sachs’ın net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 5,63 milyar dolara ulaştı. Kurumun 2025’in ilk çeyreğinde 14,12 dolar olarak kaydedilen hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 17,55 dolara çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Goldman Sachs Üst Yöneticisi David Solomon, piyasa koşulları daha dalgalı hale gelmesine rağmen yılın ilk çeyreğinde hissedarlar için güçlü bir performans sergilediklerine vurgu yaptı.