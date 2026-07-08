ABD'li hava yolu şirketlerinin yakıt harcaması 6,7 milyar dolara yükseldi

ABD Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ulaştırma İstatistikleri Bürosu, ABD'li hava yolu şirketlerinin mayıs ayına ilişkin yakıt maliyeti ve tüketimi verilerini yayımladı. Buna göre, tarifeli sefer gerçekleştiren ABD'li hava yolu şirketlerinin toplam yakıt harcaması mayısta 6,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

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YAKIT MALİYETİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 83 ARTTI

Söz konusu tutar, nisan ayına kıyasla yüzde 3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 83,9 arttı. ABD'li hava yolu şirketleri mayısta 1,63 milyar galon yakıt tüketti. Yakıt tüketimi nisan ayına kıyasla yüzde 3,5 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azaldı.

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Mayıs ayında yakıtın galon başına maliyeti 4,09 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam nisan ayına göre yüzde 0,5 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85 arttı.