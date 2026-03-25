ABD'nin cari açığı 5 yılın en düşük seviyesinde

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 20,2 azalışla 190,7 milyar dolara indi.

Böylece cari işlemler açığı, 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 211 milyar dolar olması yönündeydi. ABD'de geçen yılın üçüncü çeyreği için açıklanan cari açık verisi ise 226,4 milyar dolardan 239,1 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 seviyesindeydi. Cari açığın geçen yılın son çeyreğinde daralmasında, birincil gelir dengesinin fazlaya dönmesi ve mal ticareti açığının azalması etkili oldu.