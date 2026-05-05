ABD'nin dış ticaret açığı arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı martta aylık bazda yüzde 4,4 artarak 60,3 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 61 milyar dolar olması yönündeydi. Söz konusu rakam şubatta 57,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkenin ihracatı martta önceki aya kıyasla yüzde 2 artarak 320,9 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. İthalat da yüzde 2,3 yükselerek 381,2 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin ticaret ortaklarından Avrupa Birliği'ne (AB) karşı verdiği mal ticareti açığı martta aylık 4,1 milyar dolar artarak 9,2 milyar dolara çıktı.

Ülkenin Güney Kore'ye karşı verdiği mal ticareti açığı aynı dönemde 2,9 milyar dolar azalarak 4,8 milyar dolar olurken, İsviçre'ye karşı olan ticaret fazlası 3,5 milyar dolar azalarak 4,3 milyar dolara geriledi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Tayvan (20,6 milyar dolar), Vietnam (19,2 milyar dolar), Meksika (16,4 milyar dolar), Çin (14 milyar dolar), Almanya (5 milyar dolar), Japonya (4,1 milyar dolar), Malezya (4 milyar dolar), Hindistan (3,8 milyar dolar), Kanada (3,6 milyar dolar), İrlanda (2,9 milyar dolar), İtalya (2,3 milyar dolar), Suudi Arabistan (700 milyon dolar) ve İsrail (400 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise Hollanda (7,4 milyar dolar), Birleşik Krallık (6,1 milyar dolar), Hong Kong (5,8 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5 milyar dolar), Avustralya (2,2 milyar dolar), Singapur (1,9 milyar dolar), Brezilya (1,4 milyar dolar) ve Belçika (600 milyon dolar) oldu.