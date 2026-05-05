ABD'nin dış ticaret açığı arttı
ABD'nin dış ticaret açığı arttı

05.05.2026 - 16:37 | Son Güncellenme:

ABD'nin dış ticaret açığı, martta aylık yüzde 4,4 artışla 60,3 milyar dolara yükselmesine karşın piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı martta aylık bazda yüzde 4,4 artarak 60,3 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 61 milyar dolar olması yönündeydi. Söz konusu rakam şubatta 57,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkenin ihracatı martta önceki aya kıyasla yüzde 2 artarak 320,9 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. İthalat da yüzde 2,3 yükselerek 381,2 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin ticaret ortaklarından Avrupa Birliği'ne (AB) karşı verdiği mal ticareti açığı martta aylık 4,1 milyar dolar artarak 9,2 milyar dolara çıktı.

Ülkenin Güney Kore'ye karşı verdiği mal ticareti açığı aynı dönemde 2,9 milyar dolar azalarak 4,8 milyar dolar olurken, İsviçre'ye karşı olan ticaret fazlası 3,5 milyar dolar azalarak 4,3 milyar dolara geriledi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Tayvan (20,6 milyar dolar), Vietnam (19,2 milyar dolar), Meksika (16,4 milyar dolar), Çin (14 milyar dolar), Almanya (5 milyar dolar), Japonya (4,1 milyar dolar), Malezya (4 milyar dolar), Hindistan (3,8 milyar dolar), Kanada (3,6 milyar dolar), İrlanda (2,9 milyar dolar), İtalya (2,3 milyar dolar), Suudi Arabistan (700 milyon dolar) ve İsrail (400 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise Hollanda (7,4 milyar dolar), Birleşik Krallık (6,1 milyar dolar), Hong Kong (5,8 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5 milyar dolar), Avustralya (2,2 milyar dolar), Singapur (1,9 milyar dolar), Brezilya (1,4 milyar dolar) ve Belçika (600 milyon dolar) oldu.

Keşke satmasaydık! İsrail’e köyünü kaptıran Rumların büyük pişmanlığı
Hükümetten vergi borcu olanlara yeni kolaylık: Limit değişti, taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor!
Fenerbahçe'de 4 isim hariç herkes yolcu! Senad Ok açıkladı: Yepyeni bir takım olacak
Yer: İstanbul... Skandal ses kaydı! Giyinme odasındaki 'gizli kamera'nın perde arkası ortaya çıktı
Eşini öldürmeye gitti bina görevlisinin eşini öldürdü! 'Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum'
Kartal'da 4 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı! İstanbullular dikkat: Sağanak için tarih verildi
Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı