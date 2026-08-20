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UzmanparaABD'nin ticari ham petrol stokları 4,4 milyon varil arttı
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ABD'nin ticari ham petrol stokları 4,4 milyon varil arttı

20.08.2026 - 09:20 | Son Güncellenme:

#Petrol Stokları#ABD Enerji Piyasası#Ham Petrol Üretimi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 400 bin varil arttı.

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ABDnin ticari ham petrol stokları 4,4 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 400 bin varil artışla 428 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi.

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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 300 bin varil azalarak 293 milyon 400 bin varil seviyesine düştü. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil artışla 209 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

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⁠PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 8-14 Ağustos haftasında 25 bin varil artarak 13 milyon 830 bin varile yükseldi. Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 746 bin varil azalışla 6 milyon 593 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 8 bin varil artışla 4 milyon 66 bin varil oldu.

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EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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