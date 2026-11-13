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ABD'nin ticari ham petrol stokları 5 milyon varile yakın arttı

13.11.2026 - 09:26 | Son Güncellenme:

#ABD#Ticari Ham Petrol Stokları#Ham Petrol

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 700 bin varil arttı.

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ABDnin ticari ham petrol stokları 5 milyon varile yakın arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 700 bin varil artışla 414 milyon 400 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 600 bin varil azalarak 279 milyon 500 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1 milyon 800 bin varil artışla 210 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

⁠PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 31 Ekim - 6 Kasım haftasında 10 bin varil artarak 14 milyon 13 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 325 bin varil artışla 6 milyon 698 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 220 bin varil azalışla 3 milyon 455 bin varil oldu.

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EIA'nın kasım ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

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