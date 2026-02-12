ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon 500 bin varil artışla 428 milyon 800 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 200 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 259 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 31 Ocak- 6 Şubat haftasında 498 bin varil artarak 13 milyon 713 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 604 bin varil artışla 6 milyon 805 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 308 bin varil azalışla 3 milyon 739 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.