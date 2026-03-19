Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
HaberlerUzmanpara

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

19.03.2026 - 09:15 | Son Güncellenme:

#ABD#Ham Petrol#Stok

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 200 bin varil arttı.

ABDnin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 200 bin varil artışla 449 milyon 300 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 5 milyon 400 bin varil azalarak 244 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 7-13 Mart haftasında 10 bin varil azalarak 13 milyon 668 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 772 bin varil artışla 7 milyon 194 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 464 bin varil artışla 4 milyon 898 bin varil oldu.

Haberin Devamı

EIA'nın "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Hürmüzde gizli istihbarat planı, Beyaz Sarayda şüpheli dron paniği
Hürmüz'de gizli istihbarat planı, Beyaz Saray'da şüpheli dron paniği
Galatasaraydan Noa Lang ve Osimhen için sakatlık açıklaması Ameliyata alındı
Galatasaray'dan Noa Lang ve Osimhen için sakatlık açıklaması! Ameliyata alındı
Hürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancı
Hürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancı
Doğu Ege adalarındaki ihlallerden vazgeçmiyor Yunanistan’dan hukuka füze
Doğu Ege adalarındaki ihlallerden vazgeçmiyor! Yunanistan’dan hukuka füze
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirRİYAD’DA FÜZELERİN GECESİ...
Tunca Bengin
Tunca BenginKontrolsüz savaş!..
Melih Aşık
Melih AşıkTAHRAN BÜYÜKELÇİSİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBu iş kötüye gidiyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluFutbolda dijital devrim
Eren Aka
Eren AkaBayrama hazır bir şehir
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYeniden zirveye çıkabilir mi?
Osman Gençer
Osman Gençerİftar davetine değer katmak
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
11 yaşındaki Mehmetin toprak işleme makinesinde korkunç sonu:
11 yaşındaki Mehmet'in toprak işleme makinesinde korkunç sonu:
Antalya kıyılarında sürüler halinde ortaya çıktı Vatandaşlara uzak durun uyarısı
Antalya kıyılarında sürüler halinde ortaya çıktı! Vatandaşlara 'uzak durun' uyarısı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoydan Ramazan Bayramı mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ramazan Bayramı mesajı