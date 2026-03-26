Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
HaberlerUzmanpara

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

26.03.2026 - 09:13 | Son Güncellenme:

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil artışla 456 milyon 200 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalarak 241 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 14-20 Mart haftasında 11 bin varil azalarak 13 milyon 657 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 730 bin varil azalışla 6 milyon 464 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 576 bin varil azalışla 3 milyon 322 bin varil oldu.

Haberin Devamı

EIA'nın "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.

