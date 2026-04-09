Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

09.04.2026 - 09:06 | Son Güncellenme:

#Petrol#ABD#Stok

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 100 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil artışla 464 milyon 700 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 1 milyon 700 bin varil azalarak 413 milyon 300 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 239 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 28 Mart-3 Nisan haftasında 61 bin varil azalarak 13 milyon 596 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 130 bin varil azalışla 6 milyon 324 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 628 bin varil artışla 4 milyon 149 bin varil oldu.

Haberin Devamı

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Alman basınından şok iddia! Trump'tan ültimatom: Hazırlıklarınızı yapın
Galatasaray'da Okan Buruk'un isyanı! Nevzat Dindar: Kemerburgaz'da köstebek var
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İnfaz emri aile meclisinden! Töre cinayetinde kan donduran detaylar: 3 çocuğunun babası amca çıktı
Yazarlar
Özay ŞendirTürkiye'nin barışa katkısında bilinmeyenler...
Tunca BenginKim deli kim değil?
Melih AşıkDÜNYA KURTULDU
Hakkı ÖcalÇin ve Rusya hâlâ hayatta mı?
Ali EyüboğluSimge Sağın’ı yeni aşkı yaktı!
Eren AkaUçak doluysa güç sende
Çağdaş Ertuna“Ne olursa olsun, zafer ilan et”
Osman GençerSosyal medyaya yasak doğrudur
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKitapla Yaşamın Kesiştiği Mekânlar Olarak Kütüphanelerimiz
İlgili Haberler
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
Harita saprasarı! Listede 43 il var! Türkiye'ye Nisan süprizi
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza
AK Parti MKYK Toplantısı başladı