Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

23.04.2026 - 09:11 | Son Güncellenme:

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artışla 465 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 4 milyon 100 bin varil azalarak 405 milyon varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azalışla 228 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 11-17 Nisan haftasında 11 bin varil azalarak 13 milyon 585 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 787 bin varil artışla 6 milyon 78 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 427 bin varil azalışla 4 milyon 798 bin varil oldu.

Haberin Devamı

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da 'Yağmur çalınıyor' iddiası Türkiye'de gündem oldu! Uzmanlar noktayı koydu: Sadece 100 kilometre!
Derbinin hakemi açıklandı! Galatasaray’ın tepkisine Fenerbahçe’den cevap
‘Hürmüz’ gerilimi altını vurdu! Piyasalarda dengeleri değiştiren hareket
Hindistan'daki 'kayıp kabile' İsrail'e göç ediyor! 'Şafak Kanatları Operasyonu' başladı
Yazarlar
Tunca BenginGüçlü olmak mecburiyet...
Melih AşıkNİSAN COŞKUSU
Hakkı ÖcalTrump’a barış, Netanyahu’ya savaş lazım
Ali Eyüboğlu‘Yakışıklı mısırcı’ya akademik bir bakış
Güldener SonumutAB-Türkiye ilişkilerinde stratejik kararsızlık
Eren Aka‘Randevu yok, 500 milyon euro zarar var’
Çağdaş ErtunaArter’in çocuklara yaratıcı katkısı
Osman Gençer11 kent bir daha böyle buluşamaz
Prof. Dr. Mahmut ÖzerAhmet Cevdet Paşa’nın Mâ’ruzâtı
İlgili Haberler
Herkes bayramdaydı, o çalıştı! Minik Ömer’in hikâyesi yürek burktu
'Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı' iddiası! DMM yalanladı
Bir öğretmen, bir öğrenci: 23 Nisan'ı protokol ve mahallelilerle kutladılar
23 Nisan'da çocuklardan TCG Barbaros'a yoğun ilgi: ‘Gurur verici’