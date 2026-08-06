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ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

06.08.2026 - 09:34 | Son Güncellenme:

#Petrol Stokları#ABD Enerji Piyasası#Ham Petrol Üretimi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 500 bin varil arttı.

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ABDnin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 500 bin varil artışla 407 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 800 bin varil azalarak 304 milyon 800 bin varil seviyesine düştü. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 600 bin varil azalışla 209 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

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PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 25-31 Temmuz haftasında 8 bin varil artarak 13 milyon 804 bin varile yükseldi. Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 515 bin varil artışla 6 milyon 198 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 218 bin varil artışla 3 milyon 685 bin varil oldu.

EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil olması bekleniyor.

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