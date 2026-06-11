Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
HaberlerUzmanpara

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

11.06.2026 - 09:21 | Son Güncellenme:

#Petrol Stokları#ABD Enerji Piyasası#Petrol Üretimi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azaldı.

ABDnin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azalışla 426 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 900 bin varil azalarak 349 milyon 200 bin varil seviyesine düştü. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 200 bin varil artışla 215 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 30 Mayıs-5 Haziran haftasında 92 bin varil artarak 13 milyon 799 bin varile yükseldi. Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 509 bin varil azalışla 5 milyon 888 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 34 bin varil azalışla 4 milyon 840 bin varil oldu.

Haberin Devamı

EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan...
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan...
100 milyar Euroluk proje çöktü, KAAN adeta tek alternatif: Başka ihtimal kalmadı
100 milyar Euro'luk proje çöktü, KAAN adeta tek alternatif: 'Başka ihtimal kalmadı!'
Altında büyük çöküş 6 bin TL sınırı kırıldı
Altında büyük çöküş! 6 bin TL sınırı kırıldı
Türkiye’de bir benzeri daha yok İzlediği videoyla girişimci oldu
Türkiye’de bir benzeri daha yok! İzlediği videoyla girişimci oldu
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca Benginİki ayrı CHP ötesinde bir durum!...
Melih Aşık
Melih AşıkBUJUMBURA ELÇİLİĞİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalErmenistan’a sonsuz başarı ve itidal
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğluİki ünlüden biri pozitif!
Eren Aka
Eren AkaDünya Çorum’u keşfediyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaV&A’de İstanbul sergisi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer‘Taşköprülüzâde’de Bilgi, Bilim ve Varlık’ Üzerine
İlgili Haberler
Son dakika... CHPli vekil Adnan Bekerin oğlu Oğuzhan Beker uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Son dakika... CHP'li vekil Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bozbey suç örgütü iddianamesinden yeni detaylar: Pasta kutusunda rüşvet
'Bozbey suç örgütü' iddianamesinden yeni detaylar: Pasta kutusunda rüşvet
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türk Kızılayın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı