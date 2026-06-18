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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

18.06.2026 - 09:30 | Son Güncellenme:

#Petrol Stokları#ABD Enerji Piyasası#Ham Petrol Üretimi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyon 300 bin varil azaldı.

ABDnin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon 300 bin varil azalışla 418 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Bu seviye, yılın bu dönemi için beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 6 altında bulunuyor. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 3 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 8 milyon 900 bin varil azalarak 340 milyon 300 bin varil seviyesine düştü. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 900 bin varil azalışla 214 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

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ABD'nin günlük ham petrol üretimi 6-12 Haziran haftasında 7 bin varil artarak 13 milyon 806 bin varile yükseldi. Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 754 bin varil azalışla 5 milyon 134 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 513 bin varil azalışla 4 milyon 327 bin varil oldu.

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EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.

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